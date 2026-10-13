Champions League: la Roma riabbraccia Mou e il Real all’Olimpico

Una notte per cuori forti quella che attende i giallorossi mercoledì all’Olimpico. La prima in casa della Roma in Champions League vede l’arrivo dei Galacticos del Real Madrid, guidati da quel Josè Mourinho che, nella Capitale, ha lasciato dolcissimi ricordi. Gli esperti Sisal ritengono i Blancos favoriti a 1,95 contro il 3,60 di Dybala e compagni mentre si sale a 3,75 per il pareggio, uscito solo in una occasione nei 12 precedenti tra le due squadre. Roma che prova a sfatare un tabù visto che nei quattro incroci più recenti con il Real non è mai riuscita a segnare: l’ipotesi che entrambe vadano a segno è offerta a 1,36. Un risultato esatto di 2-1 è dato a 12 per i padroni di casa mentre a 8,50 quello a favore degli ospiti. Una rete dalla panchina, viste le rose a disposizione, è ipotizzata a 2,00 mentre un rigore è offerto a 2,80. Sia Gasperini che Mourinho, due dei tecnici che vivono il match con più passione, dovranno fare attenzione perché lo scenario in cui entrambi vengano ammoniti è offerta a 16. Tantissimi i protagonisti attesi: Malen, gol a 2,25, e Dybala, gol o assist a 2,00, guideranno la Roma mentre Mbappé, primo marcatore a 3,75, e Bellingham, MVP a 6,00, saranno le punte di diamante del Real.

Il Como di Fabregas va all’assalto del Feyenoord per cercare di mettere in bacheca la seconda vittoria europea in Champions League. Gli esperti Sisal ritengono i lariani favoritissimi a 1,90 rispetto al 3,50 degli olandesi mentre il pareggio è dato a 4,00. Feyenoord travolto all’esordio stagionale europeo e che, contro le formazioni italiane, ha vinto solo uno dei sette incroci più recenti. Si preannuncia una partita divertente con almeno 4 reti, scenario offerto a 1,95. I biancorossi fanno dell’intensità e della fisicità un marchio di fabbrica: il Feyenoord, a 2,30, è avanti nel ricevere più cartellini del Como, dato a 2,45. Un’espulsione, a 4,00, non è da escludere al pari di un intervento del VAR, offerto a 3,50. Douvikas, a 2,25, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori magari aiutato da Nico Paz, assist 3,00. In casa Feyenoord, i pericoli maggiori per Butez potrebbero arrivare da Nacho Ferri, in gol a 3,00, e dall’italo-olandese Luciano Valente, trequartista con il 10 sulle spalle: un gol o un assist del fantasista di Groningen è dato a 3,00.