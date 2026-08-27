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Champions League, oggi sorteggio per Inter, Napoli, Roma e Como: orario, fasce e dove vederlo

Prende forma la nuova edizione della massima competizione europea

Champions League - IPA
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27 agosto 2026 | 06.30
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Pronti, via. Oggi, giovedì 27 agosto, prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid. Italia allo start con quattro squadre: Inter, Napoli, Roma e Como (alla prima storica partecipazione) aspettano di conoscere il loro destino nella fase campionato. Ecco orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming.

Champions, orario sorteggio

Il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026/27 si terrà oggi, giovedì 27 agosto, alle 18, nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco. Le squadre qualificate sono state inserite in quattro fasce, sulla base del ranking Uefa. Ogni formazione affronterà due avversarie per ciascuna fascia, disputando otto incontri nella fase campionato.

Champions League, le fasce per il sorteggio

Ecco la suddivisione delle squadre nelle quattro fasce per il sorteggio:

Prima fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid.

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia, Psv.

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt.

Quarta fascia: Slavia Praga, Stoccarda, Como, Lens, Sabah Futbol Klubu, Lask.

Champions League, dove vedere sorteggio

Il sorteggio della Champions League 2026-27 verrà trasmesso in diretta su Sky Sport e Tv8 (in chiaro), ma anche in streaming su Sky Go, Now, Tv8.it e sul sito ufficiale Uefa.

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