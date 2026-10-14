L’amore tra José Mourinho e il popolo romanista non conosce il tempo. All’Olimpico, il ritorno dello Special One da avversario si trasforma in un momento carico di emozione, con la Curva Sud pronta a tributargli un’accoglienza speciale. Striscioni, cori incessanti e uno stendardo che lo raffigura con la Conference League conquistata nel 2022 raccontano un legame che va ben oltre i risultati sportivi. Il nome di Mourinho risuona sugli spalti, scandito da una tifoseria che non ha dimenticato le emozioni vissute durante la sua esperienza sulla panchina giallorossa. Un omaggio sentito, capace di riportare alla memoria una delle pagine più significative della storia recente della Roma, culminata con il trionfo europeo a Tirana.

Dalla panchina, il tecnico portoghese non resta indifferente. Si alza, guarda il suo ex pubblico, ringrazia i tifosi e manda un bacio verso gli spalti. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che suggella lo scambio di affetto tra l’allenatore e una piazza con cui ha condiviso momenti indimenticabili. Per Mourinho, Roma continua a rappresentare molto più di una tappa della sua carriera. E per i romanisti, lo Special One resta l'uomo che ha riportato un trofeo europeo nella Capitale dopo una lunga attesa.

All’Olimpico, almeno per un momento, non contano rivalità o colori diversi. Restano i ricordi, la gratitudine e un legame che il tempo non sembra aver scalfito. L’abbraccio della Curva Sud e quel bacio ricambiato raccontano tutto: Mourinho non è stato dimenticato.