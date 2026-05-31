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Checco Zalone a Piazza di Siena: "Nella vita avrei voluto essere un ortopedico, che grazie a questo sport prosperano"

Il celebre attore comico: "Sport equestri fantastici, mi rammarico di essermi avvicinato tardi"

Checco Zalone - Uff stampa
Checco Zalone - Uff stampa
31 maggio 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli sport equestri “sono fantastici. Il mio rammarico è di essermi avvicinato tardi, e per merito di mia figlia”. L’atmosfera di Piazza di Siena, che unisce adrenalina ed eleganza, ha catturato e conquistato anche Checco Zalone, tra gli ospiti dell’edizione del centenario. Con la sua consueta pungente ironia, il celebre attore comico scherza: “Nella vita avrei voluto essere un ortopedico, che grazie a questo sport prosperano. In un’altra vita lo farò. Andate piano!”

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Piazza di Siena Sport equestri
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