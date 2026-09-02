circle x black
Cerca nel sito
 

US Open, Cobolli vince ma non gli basta: "Sono un cretino..."

Il tennista azzurro ha superato Comesana nel primo turno dello Slam americano

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
02 settembre 2026 | 11.06
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli vince agli US Open, ma non è soddisfatto. Il tennista azzurro ha superato il primo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione, battendo l'argentino Francisco Comesana in cinque set, dopo aver perso i primi due parziali ed essere stato a un passo dall'eliminazione.

Alla fine la reazione di Cobolli è bastata per portare a casa match e qualificazione, ma la lettura della partita da parte dell'azzurro è tutt'altro che positiva: "Cosa mi dirà il mio team? Che sono un cretino, iniziamo sempre così...", sono state le sue parole nell'intervista concessa a SuperTennis, per poi esprimere comunque la sua soddisfazione per il passaggio del turno.

"C'era tanta pressione. Ho iniziato la partita un po' teso, non riuscivo a prendere l'energia che questo match meritava", ha spiegato Cobolli, "alla fine, quando non avevo nulla da perdere, sono andato in bagno e mi sono detto che potevo ancora ribaltarla".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cobolli cobolli us open us open
Vedi anche
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video
Lo sfogo di Vincenzo De Luca contro chi abbandona i rifiuti: "C'è sempre qualche imbecille" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza