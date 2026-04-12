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Serie A, oggi Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Fabregas ospita i nerazzurri al Sinigaglia

Thuram - Fotogramma/IPA
Thuram - Fotogramma/IPA
12 aprile 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, i nerazzurri affrontano il Como nel posticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal successo nell'ultimo turno contro la Roma, mentre gli uomini di Fabregas sono reduci dal pareggio contro l'Udinese. Ecco orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.

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Como-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Inter, in campo stasera alle 20:45:

Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

Como-Inter, dove vederla

Como-Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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