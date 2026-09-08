Coni e Sisal insieme a sostegno dei progetti olimpici dell'Italia Team

Una collaborazione che consente di contribuire concretamente al sostegno dei progetti olimpici azzurri: è quella siglata dal Coni con Sisal oggi a Roma. Nella Sala d'Onore del Coni al Foro Italico è stata infatti presentata l'iniziativa che lega le due realtà del mondo sportivo e che mira a preservare e a rafforzare il ruolo dell'Italia tra le grandi nazioni dello sport, un patrimonio che merita di crescere con investimenti e progettualità. Al centro della partnership c'è la nuova lotteria numerica a totalizzatore nazionale "Win for Italia Team", al via dal prossimo 28 settembre, la quale prevede che il 26,5% della raccolta sia indirizzata direttamente al Coni per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell'Italia Team.