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Italia, Di Canio boccia Guardiola: "Non serve lui, ma Conte"

L'ex attaccante ha detto la sua sul futuro della Nazionale dopo il flop ai playoff Mondiali

Pep Guardiola - Fotogramma
Pep Guardiola - Fotogramma
10 aprile 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
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Paolo Di Canio boccia Pep Guardiola come ct della Nazionale. Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, l'ex attaccante, oggi opinionista, ha detto la sua sul futuro dell'Italia, reduce dalla clamorosa sconfitta in finale playoff contro la Bosnia, costata agli azzurri il Mondiale 2026 e la panchina a Gattuso.

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Come sostituto, Di Canio ha un solo nome in mente: "All'Italia non serve Guardiola, ma uno come Conte, che sa già di cosa stiamo parlando", ha detto, puntando forte sul ritorno dell'attuale tecnico del Napoli in azzurro.

"Ci stiamo abituando alla mediocrità", ha continuato l'ex Lazio, criticando fortemente il modo stesso di intendere il calcio in Italia, "ci indigniamo e poi dopo due giorni torniamo a parlare dei giocatori italiani come se fossero i più forti al mondo".

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