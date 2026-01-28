Torna in campo Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, sfida Novak Djokovic - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Musetti arriva all'appuntamento con il fuoriclasse serbo dopo aver eliminato, nei turni precedenti, Raphael Collignon, Lorenzo Sonego, Tomas Machac e Taylor Fritz agli ottavi. Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, raggiungendo i quarti grazie al ritiro di Mensik.