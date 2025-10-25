circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti-Zverev, oggi la seconda semifinale di Vienna - Diretta

Il tennista italiano affronta il tedesco nell'Atp 500 austriaco

Lorenzo Museti - Afp
Lorenzo Museti - Afp
25 ottobre 2025 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Musetti, nei turni precedenti, ha eliminato prima il serbo Medjedovic, che da lucky loser era subentrato dopo il ritiro di Tsitsipas, all'esordio e poi l'argentino Etcheverry e il francese Moutet nei quarti, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

Zverev invece ha superato il britannico Fearnley, l'azzurro Arnaldi ed è volato in semifinale senza giocare dopo il ritiro dell'olandese Griekspoor.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
musetti musetti zverev zverev musetti diretta musetti zverev diretta musetti zverev live atp vienna
Vedi anche
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza