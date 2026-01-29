circle x black
Europa League, oggi Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna - Diretta

Si gioca l'ultima giornata della fase campionato

Soulé - Fotogramma/IPA
Soulé - Fotogramma/IPA
29 gennaio 2026 | 20.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 29 gennaio, i giallorossi affrontano ad Atene il Panathinaikos, nell'ultima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Gasperini, sesta con 15 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre i greci, diciannovesimi con 11 punti, dovranno difendere un posto nei playoff. Si gioca alle 21, come Maccabi Tel Aviv- Bologna. Qui i rossoblù, quindicesimi con 12 punti, dovranno difendere un posto come testa di serie nei playoff.

Dove vedere Panathinaikos-Roma e Maccabi-Bologna? La sfida sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e Now.

La partita dei rossoblù sarà invece trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253, oltre che in streaming su Sky Go e Now.

Panathinaikos Roma Maccabi Bologna Europa League oggi Bologna Roma diretta Europa League
