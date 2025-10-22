circle x black
Real Madrid-Juventus 1-0, Bellingham manda ko i bianconeri - Rivivi il match

I bianconeri sfidano i Blancos al Bernabeu nella terza giornata di Champions League

Dusan Vlahovic - Afp
Dusan Vlahovic - Afp
22 ottobre 2025 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sconfitta per la Juventus al Bernabeu. I bianconeri sono stati battuti oggi, mercoledì 22 ottobre, dal Real Madrid per 1-0 nella terza giornata di Champions League. A decidere la partita il gol al 57' di Jude Bellingham. Con questi tre punti la squadra di Xabi Alonso sale a 9 punti, mentre quella di Tudor rimane ferma a quota 2, frutto dei pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal.

Nella prossima giornata di Champions League la Juventus sfiderà lo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium.

juventus real madrid
