I bianconeri sfidano i Blancos al Bernabeu nella terza giornata di Champions League
Sconfitta per la Juventus al Bernabeu. I bianconeri sono stati battuti oggi, mercoledì 22 ottobre, dal Real Madrid per 1-0 nella terza giornata di Champions League. A decidere la partita il gol al 57' di Jude Bellingham. Con questi tre punti la squadra di Xabi Alonso sale a 9 punti, mentre quella di Tudor rimane ferma a quota 2, frutto dei pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal.
Nella prossima giornata di Champions League la Juventus sfiderà lo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium.