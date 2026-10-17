La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 ottobre, i giallorossi affrontano il Genoa all'Olimpico nella settima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dal pari in campionato contro il Como e dal ko in Champions League contro il Real Madrid. Nell'ultimo turno di campionato, la squadra di De Rossi ha invece trovato la prima vittoria stagionale battendo la Fiorentina per 2-1 al Ferraris.