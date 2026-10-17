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Serie A, oggi Roma-Genoa - Diretta

La squadra di Gasperini ospita i rossoblù nella settima giornata di campionato

Mancini - IPA
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17 ottobre 2026 | 20.02
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 ottobre, i giallorossi affrontano il Genoa all'Olimpico nella settima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dal pari in campionato contro il Como e dal ko in Champions League contro il Real Madrid. Nell'ultimo turno di campionato, la squadra di De Rossi ha invece trovato la prima vittoria stagionale battendo la Fiorentina per 2-1 al Ferraris.

Dove vedere Roma-Genoa? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su Sky Sport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sull'app Sky Go, su NOW e sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, la Roma affronterà il Napoli al Maradona sabato 24 ottobre alle 18. Domenica 25 ottobre, il Genoa ospiterà il Venezia alle 15.

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