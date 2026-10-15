Il Milan torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 15 ottobre , i rossoneri volano in Austria per sfidare il Salisburgo nella seconda giornata della competizione. La squadra di Amorim è reduce dal pareggio in campionato contro il Sassuolo, 1-1 al Mapei, mentre all'esordio nel torneo è stata battuta dal Benfica 2-0 a San Siro. Calcio d'inizio alle 18:45.

Dove vedere Salisburgo-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW