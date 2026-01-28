LIVE
Il tennista azzurro affronta l'americano nei quarti dello Slam di Melbourne
Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio il tennista azzurro affronta l'americano Ben Shelton, numero sette del mondo - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam di Melbourne.
Il numero due del mondo arriva all'appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Shelton invece ha battuto Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud.
In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà in semifinale Novak Djokovic, che si è qualificato sfruttando il ritiro di Lorenzo Musetti per infortunio.