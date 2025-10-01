circle x black
Sinner-Tien, oggi la finale dell'Atp 500 di Pechino - Il match in diretta

Il fuoriclasse azzurro punta al terzo titolo della stagione

Jannik Sinner - Afp
01 ottobre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner torna in campo per la finale dell'Atp 500 di Pechino oggi, mercoledì 1 ottobre. Il fuoriclasse azzurro affronterà lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale. Si comincia alle 8.

Dove vedere Sinner-Tien? La finale dell'Atp 500 di Pechino è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match è visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e TennisTv.

Dopo la finale di Pechino, Sinner tornerà in campo nel Masters 1000 di Shanghai.

