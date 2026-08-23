All'Olimpico Grande Torino succede tutto nel secondo tempo: in pieno recupero la rete di Che Adams
Buona la prima per il Milan, che risponde con un successo alle vittorie di Inter, Napoli e Juventus. I rossoneri battono 2-1 il Torino in trasferta all’Olimpico Grande Torino e portano a casa i primi tre punti della stagione. Succede tutto nella ripresa: la squadra di Amorim passa in vantaggio al 64’ con Cissè, bravo a sfruttare l’assist di Rabiot per il suo primo centro in Serie A, nella serata del debutto. Pochi minuti dopo, al 67’, raddoppia proprio Rabiot, che deve solo spingere in rete l’ennesimo pallone messo in mezzo da Chukwueze, tra i più vivaci del Diavolo. In pieno recupero, accorcia le distanze Che Adams con un gran destro al volo sotto l'incrocio.
Sorride così Amorim, che festeggia con una vittoria il suo esordio ufficiale sulla panchina rossonera. Serata amara per il grande ex Abate, sconfitto al debutto nella massima serie.
Nella seconda giornata di campionato il Milan ospiterà il Venezia, venerdì 28 agosto alle 20:45. Sabato 29 agosto il Toro sarà invece impegnato in trasferta contro il Sassuolo, alle 18:30.