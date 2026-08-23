circle x black
Cerca nel sito
 

Torino-Milan 1-2, festa rossonera con Cisse e Rabiot: debutto vincente per Amorim

All'Olimpico Grande Torino succede tutto nel secondo tempo: in pieno recupero la rete di Che Adams

Cisse - IPA
Cisse - IPA
23 agosto 2026 | 19.59
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Buona la prima per il Milan, che risponde con un successo alle vittorie di Inter, Napoli e Juventus. I rossoneri battono 2-1 il Torino in trasferta all’Olimpico Grande Torino e portano a casa i primi tre punti della stagione. Succede tutto nella ripresa: la squadra di Amorim passa in vantaggio al 64’ con Cissè, bravo a sfruttare l’assist di Rabiot per il suo primo centro in Serie A, nella serata del debutto. Pochi minuti dopo, al 67’, raddoppia proprio Rabiot, che deve solo spingere in rete l’ennesimo pallone messo in mezzo da Chukwueze, tra i più vivaci del Diavolo. In pieno recupero, accorcia le distanze Che Adams con un gran destro al volo sotto l'incrocio.

Sorride così Amorim, che festeggia con una vittoria il suo esordio ufficiale sulla panchina rossonera. Serata amara per il grande ex Abate, sconfitto al debutto nella massima serie.

Nella seconda giornata di campionato il Milan ospiterà il Venezia, venerdì 28 agosto alle 20:45. Sabato 29 agosto il Toro sarà invece impegnato in trasferta contro il Sassuolo, alle 18:30.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Torino Torino Milan Serie A Torino Milan live diretta Torino Milan
Vedi anche
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video
Esplosione a Cassino, le immagini della palazzina distrutta
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video
News to go
Ape sociale, si avvicina il termine per presentare la domanda
News to go
Fermo pesca in tutto l'Adriatico, lo stop fino al 29 settembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza