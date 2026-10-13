circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Champions League, oggi Villarreal-Napoli - Diretta

Trasferta europea per la squadra di Allegri nella seconda giornata

Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 20.12
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre, gli azzurri sfidano il Villarreal - in diretta tv e streaming - in trasferta nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri arriva dalla vittoria contro il Frosinone, battuto per 3-0 in casa nell'ultima giornata di Serie A, mentre all'esordio in Champions era stato battuto dall'Arsenal per 1-0. Il Villarreal invece è stato superato per 1-0 dal Real Madrid nell'ultimo turno di Liga, mentre alla prima giornata europea aveva perso a Dortmund contro il Borussia per 3-2.

Il Napoli tornerà in campo in Serie A nel prossimo weekend, dove sfiderà il Venezia in trasferta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
villarreal napoli napoli villarreal napoli diretta villarreal napoli live napoli diretta napoli live champions league
Vedi anche
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Ferie, cambiano le regole per i dipendenti pubblici - Video
Confesercenti, Lupi: "Rigenerazione urbana sia priorità della politica che costruisce il futuro" - Video
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza