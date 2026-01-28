circle x black
Djokovic e la domanda sgradita: "Mi manchi di rispetto" - Video

Il serbo risponde stizzito in conferenza agli Australian Open

Djokovic in conferenza stampa
28 gennaio 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
"E' una mancanza di rispetto". Una domanda fa saltare i nervi di Novak Djokovic in conferenza stampa, dopo il match dei quarti di finale degli Australian Open 2026. Il 38enne serbo ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti, costretto a gettare la spugna nei quarti di finale per un problema muscolare dopo aver dominato i primi 2 set. Il fuoriclasse di Belgrado è il recordman di trionfi nello Slam con 24 successi. In semifinale affronterà Jannik Sinner, che appare nettamente favorito. In finale, probabilmente troverebbe Carlos Alcaraz.

In conferenza, Nole deve fare i conti con una domanda per nulla apprezzata: all'inizio della carriera il serbo ha 'inseguito' Roger Federer e Rafa Nadal. Ora, sembra dover rincorrere Alcaraz e Sinner. "Io inseguo Jannik e Carlos? In che senso? Sono sempre quello che inseguo? Ho vinto 24 Slam, ogni tanto vale la pena ricordarlo", dice Djokovic.

"Trovo un po' irrispettoso il fatto che ti sfugga cosa sia successo tra il periodo in cui inseguivo Rafa e Roger e il momento attuale. Ci sono stati 15 anni in cui ho dominato i tornei dello Slam, bisognerebbe mettere le cose nella giusta prospettiva", aggiunge Djokovic. "In tutta onestà, non sto inseguendo nessuno., Roger e Rafa saranno per sempre i miei rivali più grandi. Ho il massimo rispetto per quello che stanno facendo Jannik e Carlos, continueranno a farlo per 10, 15, 20 anni...", dice ancora.

"E' un ciclo naturale nello sport, emergono nuove superstar e magari ci sarà anche un terzo uomo. E' positivo per il nostro sport, con questo contrasto di personalità e di stili. Io non sto dando la caccia a nessuno, penso a costruire la mia storia", afferma.

