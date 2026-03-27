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Djokovic, altro forfait: salta Montecarlo

Il tennista serbo non ci sarà al Masters 1000 monegasco

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 00.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic salta Montecarlo, alimentando le voci sul possibile ritiro a fine stagione. Il tennista serbo ha annunciato che non giocherà nel Masters 1000 monegasco, in programma dal 5 al 12 aprile. Alla base della sua decisione una programmazione volta a prevenire infortuni e la sua condizione fisica, con l'obiettivo di essere al massimo della forma per il Roland Garros.

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Per Djokovic si tratta del secondo forfait consecutivo dopo quello di Miami. Nole aveva invece giocato al Masters 1000 di Indian Wells, venendo eliminato ai quarti di finale dal rientrante Jack Draper. L'inizio della sua stagione sulla terra rossa, che avrà nello Slam parigino il suo ovvio focus principale, è quindi rimandato, con Djokovic che non mancava il torneo di Montecarlo dal 2011.

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djokovic djokovic montecarlo atp montecarlo djokovic ritiro
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