Euro2024, la Nazionale delle Suore fa gli auguri agli Azzurri e consiglia: "Jorginho lontano dal dischetto"

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Un in bocca al lupo alla nostra Nazionale di calcio, che stasera contro la Svizzera deve vincere o sarà fuori dagli Europei, arriva da un’altra Nazionale: quella delle Sister Football Team, la prima Nazionale di calcio al mondo di suore e religiose. “Spero che gli Azzurri scendano in campo con tanta determinazione e tanta fiducia perché il potenziale italiano è sicuramente importante. Ci sono ottimi calciatori, un ottimo allenatore quindi io credo che debbano avere maggiore fiducia nelle loro capacità”, premette all’Adnkronos suor Daniela Cancilia, un passato come portiere in una squadra di calcio, che a Gubbio ha fondato un ordine religioso, tra le supporter della Nazionale di religiose.

Suor Daniela, che sostiene tutte le iniziative della Nazionale pur non giocando ora per i troppi impegni, osserva forte della sua competenza: “Finora gli Azzurri non hanno espresso un bel calcio, hanno giocato male, come se non ci fosse determinazione. E’ vero che arrivano stanchi dal campionato e dagli impegni precedenti. In Italia il campionato è molto impegnativo, però io sono e voglio essere ottimista”. La suora spera che la Nazionale possa arrivare fino alla fine anche per il clima che si crea nel Paese: “Gli Europei creano un clima di grande solidarietà italiana. Le strade diventano deserte quando sta per giocare l’Italia, le famiglie si riuniscono con gli amici, abbiamo bisogno di queste atmosfere”.

Da ex portiere non può che salvare l’unico giocatore che finora in campo non ha deluso: “Donnarumma è stato bravissimo, eccezionale. Finora non gli si può dire nulla se non di continuare”. Arriva invece il consiglio in caso si arrivasse ai rigori: “Tenete lontano dal dischetto Jorginho e attenzione a Sommer (il portiere svizzero) che è un grandissimo pararigori con grandi capacità atletiche. Se poi si arriverà ai rigori, ci vuole solo lo Spirito Santo!”. Suor Daniela, che con le consorelle non perde una partita della Nazionale (“quando esce il calendario fissiamo gli appuntamenti per non mancare”, dice) si sta preparando al tifo per gli Azzurri: “Ce la vivremo con grande desiderio di vittoria”. C’è un ultimo prezioso consiglio per la Nazionale di Spalletti: “La Svizzera va presa sul serio. Ricordiamoci dei Mondiali. Forza Azzurri!”.