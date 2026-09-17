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Europa League, oggi chi gioca? Le partite di giornata e dove vederle

Si chiude la prima giornata della fase campionato della seconda competizione europea per club

Luciano Spalletti - IPA
Luciano Spalletti - IPA
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17 settembre 2026 | 08.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna l'Europa League. Oggi, giovedì 17 settembre, tocca alle altre partite della prima giornata della fase campionato della seconda competizione europea per club, con diversi match da non perdere. Su tutti Juventus-Nec, con i bianconeri che ospiteranno a Torino la squadra olandese. In campo anche il Besiktas, che ospiterà in Turchia il Marsiglia in una delle sfide più interessanti della serata. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Europa League, le partite di oggi

Ecco le partite di oggi, giovedì 17 settembre, in Europa League:

Alle 18:45

Ofi Creta - Hoffenheim

Levski Sofia - Salisburgo

Alle 21

Besiktas - Marsiglia

Celtic - Ferencvaros

Crystal Palace - Lech Poznan

Viktoria Plzen - Union SG

Juventus - Nec Nijmegen 

Lillestrom - Torreense

Real Sociedad - Bournemouth

Europa League, dove vedere partite oggi

Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now. Besiktas-Marsiglia sarà invece trasmessa in chiaro su Tv8.

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Europa League Europa League oggi partite Europa League Europa League prima giornata
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