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Europa League, tutte le partite di oggi e dove vederle

In campo Milan e Juventus in trasferta contro Salisburgo e Celta Vigo

Ruben Amorim - Ipa
Ruben Amorim - Ipa
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15 ottobre 2026 | 08.19
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Si giocano tutte le partite della seconda giornata della fase campionato di Europa League 2026-27. Oggi, giovedì 15 ottobre, per le italiane tocca al Milan e alla Juventus: i rossoneri, dopo il ko casalingo all'esordio con i portoghesi del Benfica, giocano in trasferta in Austria con il Salisburgo, mentre i bianconeri vincitori in casa contro gli olandesi del Nec alla prima giornata, fanno visita agli spagnoli Celta Vigo. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming.

Europa League, le partite di oggi

Ecco le partite di oggi, giovedì 15 ottobre, in Europa League:

ore 18:45. Salisburgo-Milan

ore 18.45 Celje-Omonia Nicosia

ore 18.45 Sparta Praga-Lillestrom

ore 18.45 Lione-Crystal Palace

ore 18.45 Lech Poznan-Bayer Leverkusen

ore 18.45 Torreense-Sunderland

ore 18.45 Unione Saint Gilloise-Real Sociedad

ore 18.45 Az Alkmaar-H.Beer Sheva

ore 21 Nec-Levski Sofia

ore 21 Ferencvaros-Viktoria Plzen

ore 21 Hoffenheim-Besiktas

ore 21 Benfia-Celtic

ore 21 Jagiellonia-Ararat Armenia

ore 21 Rennes-Ofi Creta

ore 21 Bournemout-Sturm Graz

ore 21 Celta Vigo-Juventus

ore 21 Marsiglia-Olympiacos

ore 21 Dinamo Zagabria-Anderlecht.

Europa League, dove vedere le partite di oggi

Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

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europa league milan juventus salisburgo celta vigo
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