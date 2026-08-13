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Europei atletica, oggi quarta giornata: da Derkach e Saraceni a Pernici, il programma e dove vedere gli azzurri

Quarta giornata della rassegna continentale a Birmingham

Francesco Pernici - Ipa/Fotogramma
Francesco Pernici - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quarta giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, giovedì 13 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra. Occhi puntati sulla finale femminile del triplo femminile con Derkach, Erika Saraceni a caccia di una medaglia, con la finale che inizia alle 20:40. Più tardi alle 22:28 Francesco Pernici punta a un grande risultato nella finale degli 800 metri. Ecco il programma delle gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Europei atletica, programma oggi e italiani in gara

Ecco il programma di oggi agli Europei di atletica:

11.33 Decathlon, 110 ostacoli (Dario Dester, Alberto Nonino)

11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni (Marta Morara, Idea Pieroni, Asia Tavernini)

12.05 200 metri (maschile), batterie (Filippo Dezza, Eduardo Longobardi)

12.20 Decathlon, lancio del disco (Dario Dester, Alberto Nonino)

12.30 3000 siepi (maschile), batterie (Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami)

13.10 800 metri (femminile), semifinali (Eloisa Coiro)

13.45 400 metri (femminile), semifinali (Anna Polinari, Alice Mangione e Alessandra Bonora)

14.00 Decathlon, salto con l’asta (Dario Dester, Alberto Nonino)

14.48 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni (Michele Fina, Giovanni Frattini)

19.35 Decathlon, tiro del giavellotto (Dario Dester, Alberto Nonino)

20.40 Salto triplo (femminile), finale (Dariya Derkach, Erika Saraceni)

20.50 Salto con l’asta (femminile), finale

21.05 200 metri (maschile), semifinali (Fausto Desalu)

21.29 3000 siepi (femminile), finale

21.45 Lancio del disco (maschile), finale

22.10 Decathlon, 1500 metri (Dario Dester, Alberto Nonino)

22.28 800 metri (maschile), finale (Francesco Pernici)

22.50 200 metri (femminile), finale

Europei atletica, dove vedere gare oggi

Le gare di oggi agli Europei di atletica saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 11:30-13; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 13 alla fine della sessione mattutina e in serata dalle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

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atletica europei saraceni pernici derkach
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