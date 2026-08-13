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Europei nuoto, il programma di oggi: da Ceccon a Quadarella, azzurri in gara e dove vederli

Torna in vasca la campionessa continentale degli 800 stile libero

Thomas Ceccon - IPA
Thomas Ceccon - IPA
13 agosto 2026 | 07.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quarta giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, giovedì 13 agosto, nella capitale francese si assegnano nuove medaglie, con diverse speranze per gli azzurri. In mattinata torna in gara il campione olimpico Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 50 dorso. In serata impegnata anche Simona Quadarella, che dopo l'oro negli 800 si cimenterà nelle batterie dei 1500. Ecco orario, programma di oggi e dove vedere le gare in tv e streaming.

Europei nuoto, programma oggi

Ecco il programma degli Europei di nuoto con le gare di oggi, giovedì 13 agosto:

SESSIONE MATTUTINA

9.30 Batterie 200m stile libero uomini – Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Alessandro Ragaini

10.04 Batterie 100m farfalla donne – Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi

10.19 Batterie 50m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari

10.40 Batterie 200m rana donne – Lisa Angiolini, Anna Pirovano

10.54 Batterie Staffetta 4x100m stile libero uomini – Italia

11.07 Batterie 1500m stile libero donne – Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci

SESSIONE SERALE

18.30 Finale 100m farfalla uomini

18.36 Finale 50m dorso donne (Sara Curtis)

18.41 Semifinali 200m stile libero uomini (ev. Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Alessandro Ragaini)

18.51 Semifinali 100m farfalla donne (ev. Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi)

19.00 Semifinali 50m dorso uomini (ev. Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari)

19.07 Semifinali 200m rana donne (ev. Lisa Angiolini e Anna Pirovano)

19.29 Finale 200m rana uomini (Christian Mantegazza)

19.36 Finale 200m stile libero donne

19.43 Finale staffetta 4x100m stile libero uomini (ev. Italia)

Europei nuoto, dove vedere gare oggi

Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.

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Europei nuoto programma Europei Europei oggi dove vedere Europei oggi
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