Europeo femminile – Inghilterra e Spagna per il titolo, La Roja nettamente favorita su Sisal.it, a 1.75

Allo stadio St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera, l’Inghilterra e la Spagna si giocano il titolo di campionesse d’Europa. Una finale abbastanza prevedibile visto che, a sfidarsi, sono le detentrici del titolo europeo contro le campionesse mondiali. Un cammino opposto quelle due squadre: le inglesi hanno più volte rischiato l’eliminazione, sconfitte dalla Francia al debutto, hanno poi dovuto rimontare la Svezia ai quarti vincendo ai rigori, per poi eliminare l'Italia in semifinale, grazie a un rigore molto contestato al 118'. Molto più lineare il cammino delle spagnole, che hanno inanellato 5 vittorie in 5 partite, segnando 17 gol e subendone solo 3. La Spagna sembra dunque non avere rivali, gli esperti di Sisal, infatti, la indicano favorita al successo nei 90 minuti, a 1,75, si sale a 4,25 per la vittoria dell’Inghilterra, il pareggio è a 3,60. Ancora più marcato il vantaggio per il trionfo finale, con la vittoria dell’Europeo da parte delle spagnole a 1,40 contro il 3,00 delle inglesi. Le Leonesse sono dovute ricorrere spesso agli straordinari nel torneo, l’opzione supplementari in finale è a 3,70, lontana l’ipotesi calci di rigore, a 7,00.

Alle ragazze spagnole si addice alla perfezione l’appellativo di Furie Rosse, sono infatti in tante a candidarsi per essere decisive: riflettori puntati soprattutto sul terzetto Alexia Putellas, Clàudia Pina e Esther González, tutte a 2,50, ma attenzione anche a Salma Paralluelo, autentico incubo per le difese avversarie che potrebbe aver conservato il gol per la finale, ipotesi a 2,80, e a Aitana Bonmatí autrice del gol contro la Germania che è valso la finale, a 3,10. Sulla sponda inglese spicca Beever-Jones, a 4, occhio a Michelle Agyemang, autrice della rete contro l’Italia, a 4,25, ma anche a Chloe Kelly, marcatrice a 5,50.