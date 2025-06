Fair Play Menarini, è l'ora del premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport'

Lo sport insegna a imparare dai propri errori, come lo studio: entrambi forgiano la costanza, la disciplina e la forza di volontà. Questo legame è stato al centro della conferenza stampa di presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze, che si è tenuta questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana.

In attesa delle giornate ufficiali del Premio, in programma il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole, è stato conferito anche il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d’eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, la sindaco di Fiesole, Cristina Scaletti. comune che ospiterà la cerimonia di premiazione, e l’assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini. L'evento fiorentino di presentazione è stato moderato da Valeria Speroni Cardi, membro del board della Fondazione Fair Play Menari.

"La Toscana è orgogliosa di ospitare ancora una volta il Premio Internazionale Fair Play Menarini, un appuntamento che celebra non solo i grandi campioni dello sport, ma soprattutto i valori universali del rispetto, della lealtà e dell’impegno – ha dichiarato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana – Quest’anno, con il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’, vogliamo sottolineare l’importanza di unire l’eccellenza agonistica a quella accademica, dimostrando che disciplina, dedizione e passione sono fondamentali in ogni ambito della vita. Margherita Voliani, Leonardo Mazzoni e Sara Mannini rappresentano perfettamente questo spirito: giovani talenti che, con determinazione, hanno saputo conciliare risultati sportivi e successi negli studi, diventando modelli per le nuove generazioni. Firenze e Fiesole, con la loro straordinaria eredità culturale e sportiva, sono il palcoscenico ideale per questa celebrazione, e la Regione Toscana è al fianco di iniziative come questa, che promuovono un futuro basato sull’etica, l’educazione e il merito".

Saranno ancora una volta Firenze e Fiesole ad accogliere, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, le leggende dello sport, simboli indiscussi di correttezza e gioco pulito. L’edizione 2025 del Premio renderà omaggio a grandi protagonisti del panorama sportivo internazionale, tra cui Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Blanka Vlasic, Andy Diaz, Rigivan Ganeshamoorthy, Demetrio Albertini, Arianna Errigo, Alice Bellandi, Sasha Vujacic e Guido Meda: atleti e professionisti esemplari che incarnano i valori del fair play, del rispetto e dell’integrità.

"È veramente un grande onore e un privilegio ospitare il Fair Play Menarini nel Teatro Romano di Fiesole e condividerne pienamente i valori di lealtà, rispetto, amicizia e di etica dello sport che sono perfettamente in linea con i temi della candidatura a Fiesole capitale italiana della cultura 2028 – ha affermato Cristina Scaletti, sindaca di Fiesole – Lo sport è a tutti gli effetti cultura, un’espressione profonda di una comunità e un linguaggio universale".

"Questo evento ha ormai un ruolo cruciale nel promuovere il fair play – ha sottolineato Letizia Perini, assessora allo Sport del Comune di Firenze – Firenze ha una forte vocazione sportiva legata al sociale e il nostro impegno è rendere lo sport accessibile a tutti, valorizzando ogni disciplina, ma anche promuovendo il fair play, ovvero quell'insieme di valori e comportamenti che vanno oltre il semplice rispetto delle regole, includendo lealtà, onestà, rispetto per gli altri e spirito di squadra, sia nella vittoria che nella sconfitta. Il fair play è ciò di cui oggi abbiamo bisogno: lo riteniamo un modello di convivenza da esportare ad ogni contesto della vita sociale".

Istituito in collaborazione con il Coni Toscana e i Gruppi Sportivi della Guardia di Finanza, il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” è stato conferito a Margherita Voliani, promettente mezzofondista in forza alla Libertas Unicusano Livorno. Classe 2005, Margherita si è distinta nel 2023 conquistando il titolo italiano juniores nei 5.000 metri, mentre lo scorso aprile ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati italiani promesse sui 10.000 metri.

Accanto alla carriera sportiva, porta avanti con impegno anche il percorso accademico: è infatti iscritta al corso di Biotecnologie all’Università di Pisa, dove si distingue come studentessa brillante. Grazie a questo riconoscimento, potrà accedere al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, in cui avrà l’opportunità di perfezionare la propria preparazione atletica insieme agli altri due finalisti del Premio Fiamme Gialle “Studio e Sport”: il mezzofondista Leonardo Mazzoni e la rugbista Sara Mannini.

"L’obiettivo principale del Premio Internazionale Fair Play Menarini è trasmettere alle nuove generazioni l'importanza dei valori autentici ed universali: educare anche attraverso lo sport non è un’utopia ma una missione concreta – hanno detto Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del board della Fondazione Fair Play Menarini – Con il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’ vogliamo premiare i giovani che hanno saputo coniugare sfide sportive e sfide scolastiche, e promuovere il messaggio che questo è sempre possibile, ma richiede grande impegno, serenità e correttezza".

Con la 29/a edizione si ripropone la partnership tra il Premio Internazionale Fair Play Menarini e Sky TG24, che accompagnerà il racconto dell’evento. La conduzione sarà affidata a Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano e Omar Schillaci, chiamati a guidare il pubblico tra parole e immagini assieme ad altri narratori di emozioni, tra cui anche Federico Buffa.

Il 29/a Premio Internazionale Fair Play Menarini vede la partecipazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in qualità di partner istituzionale, e di Sustenium, Frecciarossa, Estra e Adiacent come partner dell’iniziativa.

Per seguire da vicino i protagonisti, rivivere i momenti più emozionanti e restare aggiornati su tutte le novità, visitare il sito ufficiale www.fairplaymenarini.com e i canali social del Premio su Instagram, Facebook e YouTube.