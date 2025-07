Cagliari, Folorunsho in prestito dal Napoli

Dopo l'esperienza di Firenze, Michael Folorunsho approda al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nelle scorse ore il giocatore ex Napoli è atterrato in Sardegna per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoblu fino al termine della stagione.

Di seguito la nota del club rossoblù in merito all'arrivo di Folorunsho: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dal Napoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Centrocampista completo, di grande fisicità e dinamismo, Folorunsho è nato a Roma nel 1998. Sin dagli esordi, si contraddistingue per essere un giocatore in grado di abbinare quantità e qualità. La sua versatilità gli consente di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo, agendo così all’occorrenza da mezzala, trequartista o centrocampista centrale, talvolta anche come riferimento offensivo, garantendo sempre intensità, inserimenti e soluzioni dalla distanza grazie a un tiro potente e preciso".

Fantacalcio.it per Adnkronos