Juve, iniziate le visite mediche per Di Gregorio

La Juventus avrà un nuovo portiere nella prossima stagione. Di Gregorio è pronto a intraprendere la sua avventura in bianconero. L'estremo difendore classe '97 questa mattina si è recato al J Medical - nel ventre dell'Allianz Stadium - per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero.

Si tratta dell'ultimo passaggio prima di poter formalizzare l'accordo con la Juventus. Di Gregorio arriva dal Monza sulla base di 18 milioni di euro, con il 10% sulla rivendita che spetterà all'Inter, in virtù di un accordo già esistenza con i brianzoli: per Di Gregorio è pronto un contratto quinquennale, dunque fino al 2029.

Di Gregorio sarà uno dei portieri più acquistati nelle prossime aste. Già con la maglia del Monza è stato apprezzatissimo sia per i clean sheet portati che per l'ottima media voto in chiave modificatore difesa. Adesso sarà sicuramente un primo slot tra i portieri. Tra l'altro Thiago Motta esalta molto il ruolo del portiere, con lui Skorupski è stato uno dei protagonisti con la maglia del Bologna.

Fantacalcio.it per Adnkronos