Lazio: Guendouzi a rischio contro la Juventus

In casa Lazio tengono banco le condizioni di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese si è fermato per una contusione al mignolo del piede nel match contro il Belgio e ora sembra essere in forte dubbio nella sfida della Lazio in campionato sul campo della Juventus.

Dagli esami strumentali svolti questa mattina è stata esclusa la frattura. Sospiro di sollievo quindi per Guendouzi, che proverà a essere almeno convocato nel match di sabato sera all'Allianz Stadium.

Il calciatore francese è ancora dolorante e il dito è gonfio, ma nella rifinitura proverà a forzare il rientro e mister Baroni, assieme allo staff medico, valuterà le possibilità di impiego del calciatore contro i bianconeri.

Fantacalcio.it per Adnkronos