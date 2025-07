Milan, in arrivo il sostituto di Theo Hernandez

Il Milan ha trovato il sostituto di Theo Hernandez che dopo tanti anni di militanza in rossonero ha deciso di salutare ed andare in Arabia Saudita.

Estupinan è appena arrivato in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Operazione chiusa negli scorsi giorni, l'ex Villarreal farà il suo approdo in Italia nel corso di questo mercoledì 23 luglio.

Al Brighton andranno all'incirca 20 milioni di euro, considerando il costo totale dell'operazione. Un nome da monitorare anche al Fantacalcio, visto il suo grande senso di spinta e la propensione al bonus dalla fascia sinistra.

Intanto, il Milan lavora anche alle altre trattative. Jashari è ormai un caso in Belgio, dove vive da separato in casa con il Brugge. Sulla fascia destra piace il terzino Doué dello Strasburgo, che però ha fissato un prezzo di partenza intorno ai 30 milioni di euro.

Fantacalcio.it per Adnkronos