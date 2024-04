Milan, infortuni per Maignan e Loftus-Cheek

Non è sicuramente un buon momento in casa Milan. Dopo il derby perso ed il pareggio a reti bianche contro la Juventus, i rossoneri devono fare i conti anche con l'infermeria che si riempie.

Maignan e Loftus-Cheek hanno rimediato infortuni muscolari che rischiano di compromettere quest'ultimo mese di campionato. Questa la nota della società: "Nella giornata odierna Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek sono stati sottoposti a risonanza magnetica. Gli esami strumentali hanno evidenziato quanto segue: Maignan lesione di basso grado del lungo adduttore destro, Loftus-Cheek lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Entrambi i giocatori verranno rivalutati la settimana prossima secondo evoluzione clinica".

Per Pioli ed i fantallenatori si prospettano circa due settimane senza Maignan e Loftus-Cheek. I due giocatori rossoneri ne avranno per circa due settimane: salteranno la gara contro il Genoa sicuramente, ma verranno rivalutati la prossima settimana al fine di comprendere gli effettivi tempi per il rientro in campo.

Salvo clamorose novità, potrebbero tornare a disposizione il 19 maggio per la gara contro il Torino, penultima di campionato.

Nel frattempo, al loro posto verranno schierati Sportiello tra i pali ed il centrocampo verrà ridisegnato con l'inserimento, probabilmente, di Bennacer tra i titolari.

Fantacalcio.it per Adnkronos