Milan: primo allenamento in gruppo per Rabiot

Recuperato Estupinan, non ancora al meglio invece Leao

Adrien Rabiot (Fotogramma/Ipa)
11 settembre 2025 | 16.15
Dopo la vittoria di Lecce e la sosta di campionato, il Milan allenato da mister Massimiliano Allegri si appresta a ospitare domenica sera al Meazza il Bologna in una sfida tutt'altro che semplice.

Questa mattina allenamento a Milanello per la squadra rossonera: presenti i vari Pulisic, Maignan, Estupinan, Gimenez e Rabiot, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. 

Il centrocampista francese ha sostenuto dei test atletici e a seguire nel pomeriggio il primo allenamento in gruppo. A disposizione del tecnico c'era anche Estupinan, ristabilito dopo le noie fisiche che lo hanno costretto al forfait in Ecuador-Argentina.

Discorso diverso, invece, per Rafael Leao alle prese con un problema al polpaccio, che gli impedirà di esserci contro il Bologna

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
