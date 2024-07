Napoli, visite mediche per Spinazzola

Nuovo arrivo in casa azzurra

Il nuovo Napoli di Antonio Conte comincia a prendere forma. Sarà soprattutto il reparto difensivo ad essere rivoluzionato.

Nella giornata odierna sono previste le visite mediche di Leonardo Spinazzola. Dopo la fine della sua esperienza con la Roma, infatti, l'esterno sta per firmare un contratto di due anni con gli azzurri. Riuscirà a fare meglio il ottica Fantacalcio? Nell'ultima stagione Spinazzola ha collezionato 23 presenze, 1 gol e 2 assist, per una fanta-media del 6.3 al di sotto delle sue potenzialità. Occhio comunque al suo arrivo al Napoli: l'esterno potrebbe essere ancora protagonista in Serie A.

Conte potrebbe rivitalizzarlo, ma molto dipenderà ovviamente dalle sue condizioni fisiche che lo hanno sempre condizionato durante le stagioni in serie A. A basso costo può essere sicuramente una buona scommessa da fare all'asta. Si attende, intanto, il comunicato ufficiale del Napoli o il tweet di De Laurentiis dopo le visite mediche.

Fantacalcio.it per Adnkronos