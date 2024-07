Roma, Paredes saluta il Fantacalcio?

Mega offerta dall'Arabia per il centrocampista argentino

Leandro Paredes è diventato un calciatore fondamentale per la Roma con l'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina dei capitolini. Con il nuovo allenatore, il rendimento del centrocampista è cresciuto notevolemente ed anche i fantallenatori hanno esultato con tanti bonus (soprattutto da calci piazzati).

Il suo futuro, pero', è ancora in bilico. La maxi offerta araba da 9 milioni di euro a stagione potrebbe presto rompere questo legame con la Capitale. Strappare un contratto del genere, a 30 anni, induce inevitabilmente ad una riflessione. Paredes vorrebbe chiudere la carriera al Boca, come ribadito da sempre, ma farlo dopo un ricco "esilio" in Arabia potrebbe pesare meno.

Se ne saprà di più, sicuramente, dopo la Coppa America e le vacanze. De Rossi ed i fantallenatori restano in attesa.

Fantacalcio.it per Adnkronos