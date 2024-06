Serbia e Juventus, ansia Kostic

Brutto infortunio per l'esterno

Uscito in lacrime durante il match contro l'Inghilterra, Kostic preoccupa anche la Juventus. L'infortunio al ginocchio sembra serio e potrebbe tenere il calciatore out per qualche mese.

Il CT Dragan Stojkovic ha subito compreso la gravità della situazione, tanto che la Serbia si è messa in contatto con lo staff medico della Juventus. Nella giornata di oggi sono previsti gli esami clinici del caso: la sensazione è che non siano interessati i legamenti, così come evidenziato dai primissimi accertamenti.

La certezza, però, arriverà solamente nella giornata di oggi, quando Kostic verrà sottoposto ad una risonanza magnetica al ginocchio. Il cammino all'Europeo è probabilmente del tutto già concluso: adesso resta capire quanto dovrà restare fuori. La Juventus è in seria trepidazione.

Fantacalcio.it per Adnkronos