Fip, Guido Valori presenta la sua candidatura alla presidenza

L'avvocato Guido Valori ha presentato oggi la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro. Questi i 14 punti del suo programma. 1) Settore squadre Nazionali. A capo il Presidente Federale, coordinatore Tecnico Unico, 4 Settori (Senior Maschile, Senior Femminile, Giovanili Maschili, Giovanili Femminili) ciascuno con un Responsabile, reintroduzione della Nazionale Under 14 Maschile e Femminile, centri Tecnici Federali continuativi. Su 4 weekend mensili nel periodo tra ottobre e marzo, 3 vengono dedicati ai campionati ed 1 al lavoro tecnico dei Centri Tecnici Federali a livello Nazionale-Regionale-Provinciale.

2) Settore 3X3. A capo un Consigliere Federale-Presidente Federale, 4 Settori (Senior Maschile, Senior Femminile, Giovanili Maschili, Giovanili Femminili) ciascuno con un Responsabile, introduzione Campionati 3x3 Senior e Giovanili (Maschile e Femminile e Misto 2M+1F). Copertura dell’intero territorio nazionale. 3) Formazione tecnica e di sviluppo dei soggetti tesserati. Individuazione delle strutture tecniche federali dove svolgere le attività tecnico/fisico/atletiche formative sia di atleti di interesse nazionale, sia dei settori CIA e CNA. Introduzione e sviluppo di contenuti riferibili nelle varie fasce d’età per uno sviluppo psicofisico idoneo di tutti i soggetti interessati, con particolare riguardo ai soggetti minori. Nei soggetti di maggiore età, rappresentazione di tutte le tematiche oggi afferenti all’attuale situazione del movimento sportivo italiano. Coinvolgimento e individuazione delle tematiche relazionali da considerare nei rapporti con i genitori dei ragazzi, sempre nell’obiettivo della massima inclusione di tutti i soggetti che partecipano al movimento sportivo della pallacanestro italiana

4) Campionati giovanili. Riduzione progressiva delle Gare Mensili che ogni singolo/a giocatore/ice può disputare nell’arco del Mese (passare progressivamente dalle 12 attuali a 10 e poi 8). Soprattutto a livello femminile, fare in modo che si giochino meno gare inutili e scontate e si torni a lavorare dal punto di vista tecnico e fisico in allenamento. Scorporamento Under12 da settore Mini Basket, in relazione all’introduzione della premialità NAS per quell’annata. Modifica regolamentazione medica con introduzione della Visita Medica Agonistica a partire dal 12° anno di età come prevista da altre discipline e federazioni.

5) Atleti italiani all'estero. Reclutamento atleti/e figli/e di italiani/e residenti all’Estero da portare con le Nazionali Giovanili, continuando a studiare nel paese di residenza. 6) Riforma Cna. Meno Categorie. Progressione didattica adeguata ai campionati cui si vuole essere abilitati. 7) Finali Nazionali Giovanili. Individuazione dei criteri di assegnazione delle Finali Nazionali Giovanili, anche in considerazione dell’aspetto che riguarda i costi che le società interessate devono affrontare.

8) Settore arbitrale. Rivisitazione del settore arbitrale e verifica dell’effettivo funzionamento. Individuazione dei migliori criteri democratici per la crescita del movimento arbitrale. 9) Organizzazione del settore marketing/commerciale/eventi della Fip. Ricerca delle migliori professionalità per organizzare il settore all’interno della Federazione, che si occupi stabilmente del marketing federale (collaborando con i Comitati Regionali per il marketing regionale), commerciale, e cura degli eventi sia nazionale che regionale. Verifica dei rapporti con Master Group e individuazione di eventuali piani di collaborazione

10) Riorganizzazione Sot. Creazione di una struttura stabile, con dipendenti dedicati alle tematiche ed alle esigenze del territorio sia di carattere sportivo, sia di carattere amministrativo, gestionale, contabile. Organizzazione di una consulenza permanente, su tematiche tecnico/sportive, giuridico/amministrative e contabili. Focus particolare sulla riforma del lavoro sportivo. Affiancamento, da parte dei Comitati Regionali, durante la costituzione di nuove società affiliate. Sostegno nell’attività di sviluppo delle società

11) Rapporti con le Leghe. LBF: costante verifica dell’adeguato numero dei campionati svolti ed eventuale riformulazione degli stessi, qualora ritenuta necessaria da parte di tutte le società affiliate. Programmi e progetti anche in relazione al reclutamento di bambine e ragazze per aumentare il numero di tesserate del settore giovanile femminile. Entrambe queste attività, svolte in sinergia tra FIP e LBF debbono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi comuni (aumento del numero delle tesserate, crescita del livello tecnico femminile di vertice). LNP: Verifica dei temi e dei progetti che possono essere sviluppati congiuntamente con la Federazione. Incentivi per le società che si impegnano nella crescita tecnico sportiva dei giovani atleti di interesse nazionale. LBA: individuazione di progetti comuni tra federazione e LBA sempre rispetto alla crescita di giocatori di interesse nazionale e alla collaborazione per lo sviluppo di eventi che promuovano il basket italiano.

12) Vincolo Sportivo. Nel rispetto dell’attuale normativa sul vincolo sportivo, riscrittura o verifica delle regole approvate con l’obiettivo di attuare le migliori condizioni a tutela delle società. 13) Rapporti Internazionali. Richiesta di inserimento delle migliori professionalità Italiane in FIBA ed in FIBA Europe, sia a livello dirigenziale, che in tutti quegli ambiti dove necessita una presenza che possa aiutare lo sviluppo del basket italiano (ex atleti, arbitri, settore giuridico internazionale ed altro). 14) Accesso massivo nelle scuole. Stipula di accordi con il MIUR per agevolare la pratica della pallacanestro nelle scuole di ogni ordine e grado, sia direttamente da parte di FIP, sia tramite società affiliate, al fine di ampliare la base dei potenziali tesserati