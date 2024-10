Max Verstappen contro tutti. Dopo la pausa torna la Formula 1, che nella serata di oggi, 20 ottobre, scenderà in pista ad Austin. Negli Stati Uniti Max cerca l'allungo in classifica su Lando Norris, primo inseguitore, mentre la Red Bull spera di recuperare il distacco dalla McLaren nella classifica costruttori.

Lontane le Ferrari, che sperano in un guizzo di Leclerc nonostante non abbiano presentato nessun aggiornamento. Vasseur spera di dare continuità ai miglioramenti nel passo gara mostrati nelle ultime uscite, nonostante la vetta del mondiale sia molto difficile da raggiungere.

Gp Austin: orario e dove vederlo

L'appuntamento con la bandiera a scacchi è fissato per le 21 di oggi, 20 ottobre. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e visibile anche in streaming su NOW e l'app SkyGo.