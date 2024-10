Formula 1 – Norris favorito ad Austin, Verstappen a caccia del poker Leclerc sulla scia di Kimi: Charles vincente negli USA a 9,00 su Sisal.it

Roma, 16 ottobre 2024 – Dopo un mese di stop, il Mondiale di Formula 1 riparte nel weekend da Austin con il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima prova della corsa iridata. La tappa in programma in Texas è, inoltre, la seconda delle tre previste in terra statunitense: il trittico si chiuderà il 23 novembre a Las Vegas. Lando Norris rimane il grande favorito tra i tornanti americani dove la McLaren non trionfa dal 2012 con Lewis Hamilton alla guida. Gli esperti Sisal vedono il pilota britannico, impegnato nella rincorsa al primato di Max Verstappen lontano 52 punti, come l’uomo da battere tanto che la pole è offerta a 2,00, al pari del successo domenicale, mentre si sale leggermente, a 2,25, per un trionfo nella Sprint.

Proprio il campione del Mondo arriva in Texas con la ferma intenzione di invertire la rotta. Super Max non sale sul gradino più alto del podio da ben 8 gare e Austin potrebbe essere il tracciato ideale poiché nelle ultime tre edizioni nessuno ha tenuto il passo del pilota della Red Bull. Verstappen punta due miti come Hamilton e Schumacher, unici nella storia a vincere per quattro volte consecutive il Gran Premio degli Stati Uniti. Il tre volte iridato si gioca vincente a 4,50 per la Sprint, a 6,00 per la gara mentre una partenza al palo è data a 5,00.

Se Oscar Piastri, sulla McLaren numero 81, si preannuncia come il primo dei rivali per Lando Norris, tanto che il successo è dato a 4,50, ecco che Charles Leclerc vuole il terzo trionfo stagionale. La Ferrari è la scuderia che ha vinto più volte la corsa statunitense, ben 10, ma non passa per prima sotto la bandiera a scacchi da ben 6 anni, grazie a Kimi Raikkonen. La vittoria del Predestinato, alla domenica, è data a 9,00 mentre si scende a 6,00 sia per Sprint, ancora un tabù per Charles, che per la pole, centrata lo scorso anno.

Lontani tutti gli altri: dai due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, entrambi a 12, fino a Carlos Sainz che si gioca a 16 al volante della Ferrari numero 55.

