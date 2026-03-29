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Formula 1, incidente choc per Bearman: Colapinto finisce batteria, lui si schianta - Video

Paura per il pilota della Haas a Suzuka

L'incidente di Bearman - X
L'incidente di Bearman - X
29 marzo 2026 | 09.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Incidente choc nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, Oliver Bearman è stato costretto al ritiro dopo un contatto con la Alpine di Franco Colapinto in una dinamica, figlia del nuovo regolamento, che preoccupa, e non poco, i piloti del circuito. Il britannico della Haas infatti, al giro 23, entra sul rettilineo di Suzuka e accelera, ma davanti a lui la macchina di Colapinto frena bruscamente per preservare la batteria.

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Bearman prova quindi a evitare l'Alpine e finisce fuori pista, avendo la peggio. La sua Haas attraversa il circuito e si schianta contro le barriere, con il pilota che fortunatamente non riporta problemi gravi oltre a una forte contusione sul ginocchio.

Cos'è successo a Suzuka

A spiegare la dinamica dell'incidente ci ha pensato la stessa Fia: "Il pilota della Haas stava cercando di guadagnare una posizione in curva, ma è stato colto di sorpresa quando Colapinto si è spostato dalla traiettoria ideale verso il centro della pista", si legge sul sito ufficiale della Formula 1.

"Bearman è stato quindi costretto a una manovra evasiva, finendo sull'erba e sfondando le barriere di protezione. È stato poi sbalzato indietro attraverso il circuito e oltre la via di fuga, spargendo detriti prima di colpire la barriera lateralmente. La Safety Car è stata immediatamente inviata in pista per rallentare il gruppo, mentre il pilota britannico veniva ripreso mentre zoppicava fuori dalla sua vettura".

La Fia ha anche comunicato che Bearman stava viaggiano a una velocità di 50G, altissima, ritrovandosi così impreparato di fronte alla brusca frenata di Colapinto, che ha invece perso di colpo 90 km di velocità, come mostra il suo on board al momento dell'incidente.

Le critiche di Alonso

Forti critiche al regolamento, proprio prima della gara di Suzuka, erano arrivate da Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin aveva messo in guardia proprio su situazioni come quelle che hanno coinvolto Bearman: "I sorpassi ormai sono accidentali", aveva detto lo spagnolo a Dazn, "ci si ritrova di colpo con un livello di batteria più alto del pilota davanti e quindi o ti schianti oppure lo sorpassi. Si tratta di manovre evasive, non di sorpassi".

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incidente bearman gp giappone formula 1
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