Kimi Antonelli trionfa nel Gp del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale di F1. Sul circuito di Lusail il pilota emiliano della Mercedes, già sicuro del titolo mondiale, conquista la decima vittoria della stagione, precedendo il compagno di squadra, l'inglese George Russell e l'australiano della McLaren, Oscar Piastri. Quarta piazza per l'olandese della Red Bull Max Verstappen che si lascia alle spalle l'inglese della McLaren Lando Norris e le due Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc.

Gp Qatar, ordine d'arrivo

L'ordone d'arrivo del Gp del Qatar:

1 Kimi Antonelli Mercedes

2 George Russell Mercedes +31.476

3 Oscar Piastri McLaren +33.017

4 Max Verstappen Red Bull Racing +34.254

5 Lando Norris McLaren +39.131

6 Lewis Hamilton Ferrari +57.518

7 Charles Leclerc Ferrari +58.001

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +59.323

9 Liam Lawson Racing Bulls 1 giro

10 Gabriel Bortoleto Audi 1 giro

11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 giro

12 Nico Hulkenberg Audi 1 giro

13 Franco Colapinto Alpine 1 giro

14 Pierre Gasly Alpine 1 giro

15 Carlos Sainz Williams 1 giro

16 Rafael Camara Haas F1 Team 1 giro

17 Alexander Albon Williams 2 giri

18 Sergio Perez Cadillac 2 giri

19 Valtteri Bottas Cadillac 3 giri.

Formula 1, la classifica piloti

La classifica del mondiale di F1:

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 452

2 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 329

3 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 300

4 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 284

4 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 283

6 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 262

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 197

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 129

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 93

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 52.