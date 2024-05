L'Empoli batte 2-1 la Roma nell'ultima giornata della Serie A e si salva con il successo allo scadere. Il Frosinone perde in casa per 1-0 contro l'Udinese e retrocede in Serie B con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e ultimo turno del campionato. Il Frosinone chiude a 35 punti ed è terz'ultimo, a una lunghezza da Cagliari e Empoli (36) e due dall'Udinese (37).

Frosinone-Udinese 0-1

Il Frosinone allenato da Di Francesco gioca una buona gara ma subisce al 76' il gol di Davis, il primo in Serie A. La gara viene giocata a viso aperto da entrambe le squadre con i padroni di casa pericolosi al 18' e 19', ma Okoye è decisivo prima sulla conclusione di Zortea, poi sul colpo di testa ravvicinato di Okoli. Il brivido più intenso arriva al minuto 40': Soulé su punizione centra la traversa.

Ad inizio ripresa al 47' altro legno per il Frosinone con Brescianini che con un morbido tocco sotto cerca (e trova...) il palo lontanoo. Poi al 58' ci prova Zortea ma è ancora bravo il portiere bianconero. L'Udinese si difende, resiste e al 76' passa in vantaggio: lancio lungo verso Lucca, che stoppa di petto e fornisce involontariamente la sponda per Davis che con il mancino batte Cerofolini. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma senza successo e devono retrocedere in Serie B.

Empoli-Roma

I toscani che si impongono al 93' 2-1 grazie al gol di Niang e si salvano, restando in Serie A- La rete decisiva dell'ex Milan all'ultimo secondo suggella una cavalcata pazzesca dei toscani con Nicola che compie da allenatore l'ennesima impresa di salvare una squadra che sembrava condannata. Nella sfida con la Roma l'Empoli passa in vantaggio al 13' con la rete di Cancellieri. La squadra di De Rossi reagisce, si vede annullare un gol di Cristante al 20' su fuorigioco e trova il pari al 46' con Aouar.

Ad inizio ripresa al 51' occasione per la Roma con Walukiewicz che devia in maniera fortuita verso la sua porta ma è bravo Caprile ad evitare la rete. La Roma trova anche il gol in contropiede con El Shaarawy ma il gol viene annullato per fuorigioco. L'Empoli continua ad attaccare, sfiora il vantaggio ancora con Cancellieri e al 93' trova il gol salvezza con Niang che si trova al posto giusto al momento giusto e non sbaglia davanti a Svilar. Sigla il 2-1 e salva i toscani.