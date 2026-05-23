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Furlani k.o. in Cina, infortunio per la stella azzurra del lungo

L'atleta delle Fiamme Oro esce in barella per un guaio muscolare

Mattia Furlani - (Fotogramma)
Mattia Furlani - (Fotogramma)
23 maggio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Mattia Furlani costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce k.o. per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra: l'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male occorsogli nella fase di volo al quarto salto. L'atleta delle Fiamme Oro era terzo in classifica grazie all'8,28 del terzo salto (0,1) successivo all'ingresso in gara di 8,07 (-0,1) e all'8,13 del secondo turno (-0,2). La vittoria è andata al greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou, che ha eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale con 8,46 (vento nullo). Furlani ha chiuso al quarto posto alle spalle del giamaicano Gayle (8,32) e al bulgaro Saraboyukov (8,29).

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Poca gloria per Leonardo Fabbri: il campione europeo di Roma 2024 e due volte sul podio iridato è andato a vuoto con tre nulli e ha concluso anzitempo la gara, con due lanci su tre oltre i 21 metri ma sbilanciandosi con il piede uscendo dalla pedana. La vittoria è del mancino giamaicano Rajindra Campbell, che ha ritoccato il record nazionale con 22,34 e ha prevalso sull'argento mondiale indoor Jordan Geist (21,57) e su un Ryan Crouser ancora non al massimo (21,47).

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mattia furlani furlani infortunio
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