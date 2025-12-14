circle x black
Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita. Cosa sta succedendo

A pochi minuti dalla sfida di campionato tra i nerazzurri e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all'esterno dello stadio Ferraris

Gli scontri prima di Genoa-Inter - Afp
14 dicembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
Scontri e tafferugli prima di Genoa-Inter di oggi, domenica 14 dicembre, fuori dallo stadio Ferraris. Prima della sfida di campionato tra i nerazzurri di Chivu e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all'esterno dell'impianto. I video che circolano in questi minuti sui social raccontano lanci di bengala e fumogeni tra le due tifoserie. A scatenare il tutto, alcuni tifosi del Genoa che avrebbero lanciato oggetti verso i sostenitori avversari posizionati nel piazzale dedicato. I tifosi dell'Inter avrebbero così reagito, cercando il confronto fino all'intervento delle forze dell'ordine.

Nel caos degli scontri, un furgone e uno scooter hanno preso fuoco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Genoa Inter Scontri Genoa Inter Genoa Inter oggi scontri polizia tifosi
