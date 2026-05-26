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Giro d'Italia, oggi tappa 16: orario, percorso e dove vederla

Si riparte da Bellinzona, in Svizzera, per arrivare a Carì dopo 116 chilometri

Jonas Vingegaard - IPA
Jonas Vingegaard - IPA
26 maggio 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il Giro d'Italia con la tappa 16. Oggi, martedì 26 maggio, tocca alla sedicesima frazione della Corsa Rosa, che arriva dopo l'ultima giornata di riposo del gruppo prima del gran finale. Si riparte da Bellinzona, in Svizzera, per arrivare a Carì dopo 116 chilometri. In maglia rosa c'è il danese Jonas Vingegaard, che ha 2'26" di vantaggio sul primo inseguitore Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv e streaming.

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Giro d'Italia, percorso tappa 16

Si riparte da Bellinzona per la 16esima tappa, interamente in territorio svizzero. Una frazione breve — appena 116 km — ma molto impegnativa, destinata a decidersi negli ultimi 12 km.

Il percorso propone diverse salite di seconda e terza categoria, il terreno ideale per una fuga da lontano, anche perché gli uomini di classifica potrebbero restare coperti fino al finale. Decisiva la salita verso Carì: 12 km all’8% di pendenza media, punte al 13% e quasi 900 metri di dislivello.

Giro d'Italia, dove vedere tappa 16

La partenza della 16esima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista alle ore 13:45, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17:01. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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