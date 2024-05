Prima vittoria da professionista per il tedesco

Georg Steinhauser del team EF Education-EasyPost si aggiudica oggi la diciassettesima tappa del Giro d'Italia, la Selva di Valgardena-Passo del Brocon, 159 km e 4200 metri dislivello. Arrivo in solitaria per il ventiduenne tedesco, alla sua prima vittoria da professionista. La maglia Rosa Tadej Pocagar, in totale controllo della situazione, arriva secondo e mantiene saldamente il comando della classifica generale.