Giro d'Italia sempre nel segno di Tadej Pogacar che si impone anche nella 20esima tappa per distacco a Bassano del Grappa, l'ultima frazione della Corsa Rosa che presenta difficoltà altimetriche. La maglia rosa al Monte Grappa ha staccato tutti ai 35 km dal traguardo per poi involarsi da solo verso il traguardo, con lo sloveno che arriva con oltre 2' di vantaggio al traguardo. Al secondo posto Valentin Paret-Peintre e al terzo Daniel Martinez. Una tappa fantastica, che oltre alla maglia rosa (che eguaglia Merckx) anche per Giulio Pellizzari.