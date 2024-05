La pole di oggi è l'ottava consecutiva per Verstappen, considerando anche l'epilogo della scorsa stagione. L'olandese eguaglia la striscia record realizzata solo da Ayrton Senna

Max Verstappen con la Red Bull in pole position a Imola nel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746. Verstappen, alla settima pole stagionale e alla 39esima della carriera, precede le McLaren di Oscar Piastri, secondo, e di Lando Norris, terzo. Il monegasco Charles Leclerc è quarto in griglia con la Ferrari e chiude la seconda fila. Lo spagnolo Carlos Sainz, quinto, apre la terza fila con l’altra rossa.

In sesta posizione la Mercedes di George Russell. Settima posizione per la RB del giapponese Yuki Tsunoda, affiancato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. In quinta fila la RB di Daniel Ricciardo e la Haas di Nico Hulkenberg.

La pole di oggi è l'ottava consecutiva per Verstappen, considerando anche l'epilogo della scorsa stagione. L'olandese eguaglia la striscia record realizzata solo da Ayrton Senna.