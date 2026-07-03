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Gp Silverstone, Hamilton conquista pole position per gara sprint

Il pilota della Ferrari trova il miglior giro davanti ad Antonelli

Hamilton - IPA
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03 luglio 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lewis Hamilton domina con la Ferrari sul circuito di casa con un giro straordinario e conquista la pole position della gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna in 1:28.376. Il britannico precede la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli per appena 11 millesimi, al termine di una sessione combattutissima oggi, venerdì 3 luglio. Terzo posto per Max Verstappen, mentre l'altra Ferrari di Leclerc scatterà dalla quarta posizione. Più indietro Russell, che non va oltre il quinto tempo.

Sabato 4 luglio il programma del Gp di Formula 1 a Silverstone prevede la Sprint alle ore 13, seguita dalle qualifiche delle 17, che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

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Gp Silverstone Formula 1 Lewis Hamilton pole position gara sprint
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