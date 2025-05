Si torna in pista sul circuito del Montmelò, in Catalogna, per il nono appuntamento del Mondiale

La Formula 1 torna in pista con il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Oggi, sabato 31 maggio, sarà la volta della terza sessione di prove libere e delle qualifiche. Domani, domenica 1 giugno, toccherà invece al Gran Premio. Il Gp di Spagna (che l'anno prossimo si correrà a Madrid) è il nono appuntamento del Mondiale e chiude la tripletta di gare europee della Formula 1.

Gp Spagna, orario qualifiche

Ecco il programma di oggi, sabato 31 maggio, per il Gp di Spagna:

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 16: F1 - Qualifiche

Gp Spagna, dove vederlo

Il Gp di Spagna sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Qualifiche e gara saranno anche in chiaro su Tv8, ma in differita. Le qualifiche oggi, sabato 31 maggio, alle 18. La gara domani, domenica 1 giugno, sempre alle 18.